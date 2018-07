publié le 28/06/2016 à 05:47

L'enquête sur le crash du vol de la compagnie EgypptAir devrait s'accélérer. La boîte noire contenant l'enregistreur des paramètres de vol MS804 qui s'est abîmé en mer Méditerranée le 19 mai dernier a été "réparée avec succès", a annoncé lundi 27 juin la commission d'enquête égyptienne. Une restauration rendue possible par les laboratoires du bureau d'enquête sur les accidents en France.



Des premiers tests ont été menés pour s'assurer que les paramètres du vol ont bel et bien été enregistrés par la boîte noire. La réparation de la seconde boîte noire commencera quant à elle à partir du mardi 28 juin. Quelques heures plus tôt le Bureau français d'enquêtes et d'analyses (BEA) avait annoncé qu'il avait reçu les cartes mémoire des deux boîtes noires de l'Airbus afin de les réparer et de les rendre lisibles.

L'Airbus A320 reliant Paris au Caire s'est abîmé le 19 mai entre la Crète et la côte nord de l'Égypte après avoir soudainement disparu des écrans radar. Le crash a fait 66 morts, dont 40 Égyptiens et 15 Français. Cruciales pour déterminer les causes de la catastrophe, les deux boîtes noires de l'avion avaient finalement été repêchées mi-juin. Mais leurs cartes mémoire étaient illisibles. Privilégiée dans un premier temps, l'hypothèse de l'attentat a finalement été écartée au profit de celle de l'incident technique. Des alertes automatiques avaient en effet été émises par l'appareil deux minutes avant sa chute, signalant de la fumée dans le cockpit.