publié le 26/04/2016 à 10:50

On les appelle les "lanceurs d'alerte". Ils révèlent des scandales et se retrouvent parfois devant les tribunaux. C'est ce qui va se passer du 26 avril au 4 mai au Luxembourg, où s'ouvre le procès d'Antoine Deltour, à l'origine de l'affaire des LuxLeaks. Il avait dévoilé les accords fiscaux conclus entre le Luxembourg et plusieurs multinationales. Antoine Deltour est aujourd'hui poursuivi pour violation du secret des affaires et vol de données. Les juges luxembourgeois vont devoir répondre à cette question cruciale : dénoncer un scandale autorise-t-il des actes illégaux ou le vol de documents ?



En 2010, Antoine Delcourt, alors salarié du géant du conseil PricewaterhouseCoopers (PwC), découvre un dossier confidentiel et explosif : 45.000 pages qui recensent les réductions fiscales massives accordées par le Luxembourg à des multinationales comme Apple, Ikea ou Pepsi. Les documents sont transmis à un journaliste de Cash investigation, Édouard Perrin, également jugé pour violation du secret des affaires. Antoine Delcourt, Édouard Perrin et Raphaël Halet (ancien salarié de l'entreprise) risquent entre 5 et 10 ans de prison.

Le procès qui se tient sera suivi par des dizaines d'ONG qui œuvrent pour la transparence fiscale et lutent contre la finance opaque. Le collectif "Informer n'est pas délit", constitué de nombreux journalistes et luttant pour la liberté d'information, soutiennent les accusés.

