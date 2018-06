publié le 04/06/2018 à 11:50

Elle a préféré se couper la pince plutôt que de mourir bouillie. Dans une vidéo vue plus d'un millions de fois, on peut voir une écrevisse essayer désespérément de sortir d'un plat en sauce bouillonnant dans un restaurant en Chine. Retenue par sa pince, elle finit par se l'arracher et prendre la fuite.



C'est un internaute, Jiuke, qui a posté la vidéo sur le réseau social Weibo. Il a par ailleurs déclaré avoir laissé la vie sauve à l'écrevisse et l'avoir même rapportée chez lui, pour qu'elle puisse vivre dans son aquarium.

Les Chinois sont particulièrement férus d'écrevisses faisant du pays le premier producteur mondial de crustacés. La production est passée de 265.000 tonnes en 2016 à 852.300 en 2017.