A man touches the buttocks of a waitress

publié le 20/07/2018 à 21:19

Non. On ne touche pas les fesses d'une femme sans son consentement et par surprise. Visiblement, certains ne sont toujours pas au courant, mais un Américain va sûrement retenir la leçon.



Le 30 juin dernier, Emelia Holden, 21 ans, termine son service dans un bar de Savannah en Géorgie (États-Unis), quand un homme passe derrière elle et lui met une main aux fesses, avant de poursuivre son chemin sereinement.

Mais l'agresseur n'a pas été bien loin. La jeune femme l'a rattrapé par le col de son t-shirt et l'a fait basculer violemment sur une chaise du bar. "Je l’ai regardé dans les yeux et lui ai dit : 'Tu ne me touches pas espèce de fils de p**e'", a-t-elle raconté au journal People. "Je n’ai même pas réfléchi, j’ai juste réagi. Je ne sais pas comment j’ai fait pour réagir de cette façon. Je n’ai jamais fait ça auparavant."

Oh, je t'ai à peine touché L'homme qui a agressé Emelia Holden





Face aux policiers, arrivés peu de temps après, l'homme de 31 ans a nié les faits, expliquant avoir simplement voulu pousser Emelia Holden de son chemin. "Oh, je t'ai à peine touché", a-t-il affirmé. Manque de chance pour lui, le bar dispose d'une caméra de vidéosurveillance qui a capté l'agression.



Le trentenaire a été interpellé et placé en détention pour agression sexuelle, avant d'être libéré contre une caution de 2.500 dollars, selon un porte-parole du shérif cité par BuzzFeed News.

Montrer aux femmes qu'elles peuvent se défendre

La vidéo, postée sur YouTube, a déjà été vue plus de 1,6 million de fois. "Je suis heureuse que d’autres femmes puissent voir ça et sachent qu’elles peuvent se défendre ou porter ce qu’elles veulent", a déclaré Emelia Holden, qui a reçu de nombreux messages de soutiens.