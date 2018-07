publié le 27/05/2016 à 12:57

Sur un fond de musique italienne traditionnelle, un jeune homme, noir, s'interrompt dans ses travaux de peinture pour adresser un sifflement "flatteur" à celle qui semble être sa compagne, une Chinoise. L'homme s'approche, l'enlace et s'apprête à l'embrasser quand ce spot publicitaire dérape brutalement. La jeune fille esquive le baiser en enfournant au passage une dose de lessive dans la bouche de son compagnon, avant de le précipiter dans la machine à laver qui se trouvait derrière elle. Après un court cycle ponctué de quelques cris étouffés, roulement de tambour, c'est finalement un jeune homme asiatique qui sort du lave-linge, au plus grand bonheur de la jeune femme. Le scénario de ce spot publicitaire pour la marque Qiaobi repose sur un racisme primaire et criant mais la publicité a pourtant été diffusée à la télévision chinoise.



La publicité a cependant choqué un certain nombre de téléspectateurs et d'internautes, qui n'ont pas tardé à faire part de leur émotion sur la Toile et notamment sur Weibo, le premier réseau social en Chine. Le site de CNN a répertorié quelques-unes des réactions les plus scandalisées : "Oh mon dieu, les responsables marketing ne sont-ils pas sensible aux questions de race en Chine" ou encore "si vous ne comprenez pas pourquoi ceci est raciste, félicitations, vous êtes bel et bien raciste".

Le comble est que le spot publicitaire a été complètement plagié sur une pub pour une lessive italienne - accompagné de la même musique - qui reposait pourtant sur la logique inverse : un Italien malingre était précipité dans la machine pour faire réapparaître un éphèbe noir au corps sculpté, accompagné du slogan : "La couleur, c'est mieux". La Chine est coutumière des polémiques racistes, notamment vis-à-vis des noirs. L'acteur afro-américain John Boyega avait par exemple été évincé des affiches du dernier Star Wars en Chine.