Un dinosaure géant de 12 tonnes et vieux de 200 millions d'années découvert

Le Ledumahadi mafube pesait 12 tonnes et pouvait mesurer jusqu'à 4 mètres de haut

publié le 02/10/2018 à 15:03

C'était le plus gros animal de son époque. Baptisée Ledumahadi mafube (qui signifie "un coup de tonnerre géant à l'aube" en Lesotho), une nouvelle espèce de dinosaure a été découverte par les scientifiques de l'université de Witwatersand, située à Johannesbourg (Afrique du Sud).



Selon l'étude, dirigée par le professeur Jonah Choiniere et publiée dans la revue scientifique Current Biology, cet animal vivait au tout début de la période jurassique, soit il y a 200 millions d'années, quand l'Afrique et l'Amérique du Sud étaient encore connectées avec l'Antarctique au sein d'un supercontinent, le Gondwana. Il a été trouvé dans la province de Free State, en Afrique du Sud.

Cette espèce pesait jusqu'à 12 tonnes pour 4 mètres de haut et était herbivore. Le Ledumahadi mafube prend ainsi la place du plus grand dinosaure connu sur Terre il y a 200 millions d'années (mais pas le plus grand ayant existé).

Probablement à l'origine de sauropodes (dont le célèbre Diplodocus, qui pouvait atteindre les 27 mètres de haut), cet animal gigantesque est aujourd'hui considérée comme une "espèce de transition" qui évoluait constamment pendant la période du jurassique. Son étude permettra aux scientifiques de mieux comprendre comment les dinosaures quadrupèdes sont apparus.

Le Ledumahadi mafube est le plus gros dinosaure ayant vécu il y a 200 millions d'années Crédit : Université de Witwatersand