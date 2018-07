publié le 27/01/2017 à 21:00

Les hommes du président. Nous sommes le 23 janvier dans le Bureau ovale. Donald Trump, plus concentré que jamais, signe devant les photographes ses premiers décrets. Autour du nouveau président : sept hommes. D'un côté, le vice-président Mike Pence, de l'autre, le chef de cabinet de la Maison-Blanche Reince Preibus, Pete Navarro, qui dirige le Conseil du commerce national et les conseillers Jared Kuschner, Stephen Miller et Steve Bannon.



Comme avant lui, Ronald Reagan et Georges Bush, il vient d'interdire d'un trait de plume le financement des ONG internationales qui soutiennent l'IVG. Donald Trump, d'abord pro avortement, avait retourné sa veste en mars 2016. Cette semaine, dès la publication de cette image exclusivement masculine, le web s'emballe. Un journaliste du Guardian écrit sur les réseaux sociaux : "De notre vivant, vous ne verrez jamais une photo de sept femmes signant un décret sur ce que les hommes peuvent faire avec leurs organes reproducteurs."

Que fait Donald Trump le lendemain lorsqu'il lui faut à nouveau signer devant les photographes un décret relançant cette fois ci deux projets d'oléoducs ? Il va tout simplement changer le casting autour de lui. Si on retrouve notamment son vice-président et son chef de cabinet, deux femmes viennent compléter la photo, une troisième est hors champ. Parmi elles, Kellyanne Conway, son ancienne directrice de campagne et plus proche conseillère.

Parfois les images disent plus que des mots... Selon le New York Times, le cabinet Trump à la Maison Blanche ne compte que quatre femmes pour 17 hommes, blancs. À titre de comparaison, il y en avait sept autour de Barack Obama. Il faut remonter à Ronald Reagan pour faire pire, une seule femme. Et encore, elle était ambassadrice à l'ONU.