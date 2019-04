Google veut vous dire si le métro est bondé

publié le 18/04/2019 à 15:04

Google va bientôt pouvoir vous dire si le métro est bondé. Comme l'a repéré le site spécialisé Android Police, le service de cartographie du géant américain Google Maps a commencé à demander aux utilisateurs de son comparateur d'itinéraires en transports en commun d'évaluer dans quelle mesure leur métro était bondé. L'expérimentation a été constatée par des utilisateurs de l'application Android et iOS à New York, Tokyo, Stockholm mais aussi à Paris. Contacté par RTL.fr, Google n'a pas encore donné suite à nos sollicitations.



Les usagers sont invités à répondre à un questionnaire rapide pour indiquer en temps réel l'état de l'encombrement de leur mode de transport. Quatre degrés d'affluence sont proposés : "beaucoup de sièges disponibles", "quelques sièges disponibles", "places debout uniquement" et "places debout uniquement et bondé" qui semble tout adapté pour décrire l'état du réseau ferré parisien aux heures de pointe.

Ce type d'informations pourra être utilisée par l'entreprise pour renseigner en temps réel l'affluence d'une ligne et permettre aux utilisateurs d'adapter leurs trajets en ville. Google pourra aussi proposer des statistiques sur les horaires d'affluence aux différents moments de la journée et de la semaine comme elle le fait déjà pour les musées, les bars ou les restaurants.

Imiter Waze pour les transports en commun

Google Maps n'est pas le premier service à utiliser les données de ses utilisateurs pour améliorer la précision des informations qu'il leur fournit. La start-up israélienne Moovit propose depuis 2011 une application communautaire dédiée aux transports publics sur Android et iPhone.



Disponible en France depuis 2013, elle invite les utilisateurs à évaluer leurs lignes de métro et de bus pour informer les autres usagers de leur affluence en temps réel, des éventuels retards mais aussi juger leur propreté ou la conduite des chauffeurs. Elle revendique aujourd'hui 360 millions d'utilisateurs à travers le monde et fournit des solutions de mobilité urbaine dans plus de 90 pays et 2.700 villes. .



Lancé en 2004, Google Maps est l'un des services les plus populaires de Google. Préinstallé par défaut sur les téléphones Android, il revendique plus d'un milliard d'utilisateurs actifs. La firme de Mountain View a enrichi le service de cartographie initial de nombreuses fonctionnalités supplémentaires au fil des ans, comme le calcul d'itinéraires en voiture, en transport, à pied, la vision de nuit, la vision Street View à 360 degrés et la vision en réalité augmentée, pour diversifier son activité.