publié le 02/07/2018 à 12:32

Les plongeurs n'ont jamais été aussi proches de leur but. Lundi 2 juillet, le sort des 12 enfants et de leur entraîneur piégés depuis neuf jours dans une grotte inondée suscitait une mobilisation nationale. L'espoir renaît même si aucun contact n'a pu encore être établi.





Les jeunes footballeurs âgés de 11 à 16 ans et leur entraîneur s'étaient aventurés le soir du 23 juin, après leur entraînement sportif, dans la grotte de Tham Luang, dans cette zone de forêt tropicale dense, à la frontière avec la Birmanie et le Laos. Mais ils ont été bloqués par les fortes pluies de mousson et aucun contact n'a depuis pu être noué avec eux. Leur drame était relayé encore lundi 2 juillet en direct à la télévision thaïlandaise et les internautes thaïlandais ne parlent que de cela.

Une base opérationnelle a été installée dimanche au cœur de ce réseau de dix kilomètres de long. La grotte est une des plus vastes de Thaïlande et la progression est ralentie par les conditions météorologiques.

Nous nous battons contre le temps et l'eau pour sauver ces 13 vies Partager la citation





"La distance jusqu'à Pattaya Beach (lieu où serait les jeunes) est de moins de 600 mètres", a expliqué un responsable de la marine. "Nous nous battons contre le temps et l'eau pour sauver ces 13 vies", a assuré le gouverneur Narongsak Osottanakorn. "Le tunnel est rempli de boue, les plongeurs doivent l'évacuer".



Des dizaines de plongeurs, y compris internationaux, sont mobilisés depuis plus d'une semaine pour tenter de retrouver les enfants. Des équipes de spécialistes étrangers venus d'Australie, de Grande-Bretagne, du Japon, de Chine, ainsi qu'une trentaine de soldats américains, sont arrivées dans cette zone montagneuse reculée pour prêter main forte au millier de secouristes thaïlandais mobilisés.