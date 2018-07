publié le 06/07/2018 à 09:09

Douze enfants et leur entraîneur sont encore coincés dans une grotte inondée en Thaïlande depuis 13 jours. Un plongeur venu leur apporter des bouteilles d'oxygène est décédé vendredi 6 juillet sur le chemin du retour. "Il n'avait plus assez d'oxygène" pour lui et a perdu conscience, a expliqué le vice-gouverneur de la province de Chiang Rai, Passakorn Boonyaluck.



Un drame qui illustre la difficulté de l'opération de sauvetage du groupe piégé à 800 mètres de profondeur. Les sauveteurs, qui pensaient pouvoir prendre leur temps pour organiser l'évacuation des enfants et de leur entraîneur, expliquent que "la situation a changé" et que "le temps est désormais limité".

La grotte est toujours inondée malgré les opérations de pompage intensives, et il n'y a aucune visibilité dans l'eau car elle est boueuse. Pour sortir, les enfants devront nager sur au moins deux kilomètres. Mais cela est difficilement imaginable, tant ils sont très affaiblis après 10 jours sans quasiment rien manger.

Une évacuation en plusieurs étapes

Les sauveteurs envisagent donc une évacuation en plusieurs étapes. De la lumière et des refuges avec des bouteilles d'oxygènes sont en train d'être installés sur le parcours. Chaque enfant serait épaulé par trois sauveteurs pour parcourir les quatre kilomètres qui les séparent de la sortie.

Les sauveteurs ont acheminé des bouteilles d'oxygène vers le groupe dans l'éventualité d'une évacuation par plongée Crédit : YE AUNG THU / AFP

Malgré toutes ces précautions, l'évacuation reste risquée. Une autre solution est envisagée : trouver un passage différent et plus simple ou creuser la roche depuis la surface. Mais cela demanderait du temps, et le risque d'éboulement doit également être pris en compte.