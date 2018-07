et AFP

publié le 08/07/2018 à 06:18

Le calvaire des douze enfants et de leur entraîneur de football coincés dans une grotte en Thaïlande va-t-il bientôt prendre fin ? L'opération d'évacuation pour les sauver a débuté dimanche 8 juillet, a annoncé la cellule de crise.



Cela fait maintenant 15 jours qu'ils sont coincés dans une grotte inondée. "Aujourd'hui est le grand jour... Les garçons sont prêts à affronter tous les défis", a déclaré Narongsak Osottanakorn, le chef de la cellule de crise. Le site de la grotte a été évacué pour faire de la place pour "aider les victimes".

"Tous ceux qui ne sont pas impliqués dans l'opération doivent sortir de la zone immédiatement", a annoncé la police par haut-parleur sur le site, où se trouvent des centaines de journalistes.

Les premiers évacués dans la journée

"Le premier devrait sortir vers 21 heures" (16 heures en France), a précisé ce responsable, qui est aussi le gouverneur de la province de Chiang Rai, annonçant le départ vers les enfants de "treize spécialistes de niveau mondial venant de pays ayant une expertise" en spéléologie.



Jusqu'ici, il fallait onze heures à un plongeur aguerri pour faire l'aller-retour jusqu'aux enfants: six heures aller, cinq heures retour grâce au courant.



Long de plusieurs kilomètres dans des boyaux accidentés, le parcours pour sortir de la grotte comprend de difficiles passages sous l'eau. Signe du péril de l'entreprise, un ancien plongeur de la marine thaïlandaise a péri vendredi lors d'une opération de ravitaillement des enfants. Or, une bonne partie des enfants, âgés de 11 à 16 ans, ne savent pas nager, et aucun n'a fait de plongée.