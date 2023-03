Tabac : la Californie veut interdire la vente de cigarettes à tout ceux nés depuis le 1er janvier 2007

Déjà stricte, la Californie entend muscler encore un peu plus sa législation contre le tabagisme. Pour cela, un député de la Chambre des représentants de la Californie, dans l'ouest des États-Unis, a déposé un texte au titre très clair : "interdiction progressive du tabac". Si l'on en croit le projet législatif, la proposition vise "à mettre en œuvre une interdiction progressive du tabac en interdisant à un détaillant de tabac de vendre des produits du tabac à toute personne née le 1er janvier 2007 ou après", selon le site officiel du gouvernement californien.



Actuellement, la vente de tabac est interdite à toute personne de moins de 21 ans. Si le texte entend bannir progressivement l'achat de tabac, il ne prévoit aucune amende pour les acheteurs. Le projet, déposé par l'avocat Damon Connolly en novembre 2022, entend sanctionner plutôt les vendeurs qui ne respecteraient pas cette éventuelle nouvelle règle.



Chaque année, environ 480.000 Américains meurent à la suite d'une consommation de tabac. Cela en fait la première cause, évitable, de mortalité du pays, selon l'. En 2019, le Congrès américain a adopté une loi relevant de 18 à 21 ans l’âge minimum pour acheter tabac et cigarettes électroniques dans l’ensemble du pays. Si l'on prend en compte une durée plus longue, ces nouvelles règlementations semblent avoir un véritable impact sanitaire. En effet, seuls 11,5% des Américains fumaient des en 2021... soit deux fois moins qu'au début des années 2010.



Une loi similaire au Massachusetts et en Nouvelle-Zélande

Le projet de l'avocat californien entend infliger des amendes allant de 400 à 6 000 dollars à toute personne qui continuerait de vendre des à une personne née après le 1er janvier 2007.



Sans surprise, le projet de loi a déclenché une levée de boucliers de la part des défenseurs de l'industrie. "(L'interdiction) aura un impact sur de nombreux emplois et aura des répercussions sur l'ensemble de l'économie californienne", estime Charles Janigian, président de la California Association of Retail Tobacconists, face à la presse américaine. Selon lui, cette règle entrainerait la perte, pour l'État de Californie, de plus d'un milliard de dollars de taxe. Damon Connolly, lui, estime que les gains pour la santé publique seront plus importants que ce manque à gagner fiscal.



Bien qu'elle soit ambitieuse, cette loi n'est pas une première dans le monde. Depuis septembre 2021, la ville de Brookline (Massachusetts) interdit la vente de cigarettes à toute personne née après le 1er janvier 2000. En Nouvelle-Zélande, une loi similaire votée en décembre 2022, interdit la vente de cigarettes à toute personne née après le 1er janvier 2009.



