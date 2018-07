Procès des "bébés volés" : audience suspendue, l'accusé aux urgences

publié le 27/06/2018 à 12:10

"Nous devons suspendre l'audience et espérons avoir plus d'informations dans la matinée" pour savoir si l'audience pourra reprendre "la semaine prochaine", a indiqué la juge Maria Luisa Aparicio. Le premier procès des "bébés volés" du franquisme a été suspendu ce mercredi 27 juin à Madrid, l'accusé ne s'étant pas présenté au deuxième et dernier jour d'audience car il a dû être admis aux urgences, a déclaré son avocat.





Eduardo Vela, 85 ans, ex-obstétricien à la clinique San Ramon de Madrid, "est aux urgences en ce moment. Il a eu dans la nuit un épisode de douleurs et de vertiges", a dit son avocat, Rafael Casas. Il peut reporter l'audience dans un délai de trente jours ouvrés. L'ancien médecin est accusé dans ce procès par Inès Madrigal, 49 ans, de l'avoir séparée de sa mère biologique et d'avoir falsifié son acte de naissance en juin 1969.

Dans le cadre de ce trafic, entamé sous la dictature de Franco (1939-1975) souvent avec la complicité de l'Église catholique, les enfants étaient retirés à leurs parents après l'accouchement, déclarés morts sans preuve fournie et adoptés par des couples stériles, de préférence proches du régime "national-catholique".

Juste après la guerre civile (1936-1939), l'objectif était idéologique, le régime voulant punir les opposantes accusées de "transmettre" le marxisme à leurs enfants. Puis à partir des années 1950, ce sont les enfants nés hors mariage, ou dans les familles pauvres ou très nombreuses, qui ont été davantage visés. Le trafic a ensuite perduré sous la démocratie, au moins jusqu'en 1987, pour des motifs économiques. Au total, selon les associations, des dizaines de milliers de bébés pourraient être concernés.