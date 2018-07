publié le 27/04/2016 à 02:51

Donald Trump a remporté mardi 26 avril les cinq primaires républicaines de la soirée électorale après ses victoires dans le Rhode Island et le Delaware, selon les estimations des médias américains peu après la fermeture des bureaux de vote. Plus tôt, le favori de l'investiture de son parti pour la présidentielle américaine de novembre avait déjà remporté les suffrages en Pennsylvanie, dans le Maryland et le Connecticut lors de ce nouveau "super mardi" des primaires. Le milliardaire conforte son avance sur le sénateur Ted Cruz et le gouverneur John Kasich.



De son côté, la candidate démocrate à la Maison Blanche Hillary Clinton a remporté quatre des cinq États en jeu : le Delaware et le Maryland, la Pennsylvanie et Connecticut, selon les premières projections. La favorite dans la course à l'investiture démocrate creuse ainsi son avance sur le sénateur du Vermont Bernie Sanders, qui a pourtant écarté dès le début de la soirée électorale un éventuel retrait. Le challenger démocrate a tout de même remporté la primaire du Rhode Island.



Ces victoires leur permettront d'augmenter leur avance dans la course aux délégués pour l'investiture de leur parti. À l'issue des scrutins de mardi 26 avril, les trois quarts des délégués auront été attribués. Les résultats montrent que la stratégie des concurrents républicains de Donald Trump n'a pas eu le succès escompté.