publié le 27/06/2017 à 22:41

Quelques semaines après WannaCry et Adylkuzz, le monde est frappée par une nouvelle cyberattaque internationale de grande ampleur. Depuis ce mardi 27 juin, une vaste cyberattaque provoquée par le virus "Petrwrap" qui frappe des dizaines de pays, dont la France où plusieurs entreprises ont été touchées. Le parquet de Paris a d'ailleurs ouvert une enquête de flagrance sur la cyberattaque pour "accès et maintien frauduleux dans des systèmes de traitement automatisé de données", "entrave au fonctionnement" de ces systèmes, "extorsions et tentatives d'extorsions", a précisé une source judiciaire.



En France, le géant publicitaire britannique WPP, l'industriel français Saint-Gobain, le distributeur Auchan et la SNCF ont indiqué avoir été touchés. L'entreprise ferroviaire a précisé que ses opérations n'étaient pas affectées.

Selon une source proche dossier, il est cependant encore "trop tôt" pour savoir combien d'entreprises ont été touchées et connaître l'ampleur des dégâts éventuels. Une collaboration doit s'instaurer entre les différentes polices au niveau mondial, comme cela s'est passé lors de l'attaque causée par le virus WannaCry en mai, selon cette source.

La centrale nucléaire de Tchernobyl a été affectée

En France, l'enquête est confiée à l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (Oclctic). La cyberattaque, rappelant le mode opératoire du virus WannaCry, a débuté le 27 juin en fin de matinée, frappant des entreprises majeures et structures gouvernementales en Ukraine et Russie. Elle a notamment obligé le géant pétrolier russe Rosneft à passer sur un serveur de secours et la centrale nucléaire ukrainienne de Tchernobyl à revenir à des mesures manuelles du niveau de radioactivité.



Le "ransonware" (rançongiciel) Petrwrap s'est ensuite étendu à plusieurs multinationales européennes et américaines, touchant le transporteur maritime Maersk, le laboratoire pharmaceutique Merck et de nombreuses autres multinationales. "Le niveau de cette attaque est sans précédent", a quant à lui indiqué le secrétaire d'État au Numérique Mounir Mahjoubi. Le phénomène des ransomwares se démocratise. "Ces vagues d'attaques virales, on va en avoir beaucoup dans les prochains mois", a prévenu le colonel Nicolas Duvinage, chef du Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) de la Gendarmerie Nationale française, interrogé par l'AFP.