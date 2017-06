publié le 13/06/2017 à 22:35

En avril 2016, les États-Unis annonçaient fièrement l'ouverture d'un front numérique dans sa guerre contre le groupe État islamique. Le Pentagone souhaitait mener des cyberattaques pour porter des coups supplémentaires à la structure même de l'ennemi, à l'instar des virus lancés contre les centrifugeuses nucléaires de l'Iran et les tentatives de sabotages sur le programme militaire de la Corée du Nord. Les opérations sont sous la direction du Cyber Command, la structure de l'armée américaine intégrée à la NSA. Seulement, les résultats des offensives contre Daesh font preuve d'une "déception constante", selon l'état-major cité par le New York Times.



Contrairement à l'Iran et la Corée du Nord, Daesh constitue une cible plus "insaisissable" car il repose moins sur des infrastructures connectées, écrit le quotidien. L'organisation se sert principalement d'Internet pour ses recrutements, la diffusion de propagande et la communication cryptées (notamment via Telegram). Par conséquent, la cyberattaque la plus efficace serait d'ailleurs l'oeuvre d'Israël. Elle aurait permis d'obtenir du renseignement de découvrir que les terroristes essayent de trouver des mécanismes pour duper les systèmes de protection à rayons X des aéroports.

Les États-Unis, qui semblaient vouloir atteindre Daesh sur des structures physiques, doit ainsi se contenter la plupart du temps d'infiltrer les réseaux jihadistes pour rendre inutilisables des terminaux ou falsifier des données. Mais les dégâts peuvent être rapidement réparés et ne ralentissent donc que peu les victimes.