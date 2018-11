publié le 14/11/2018 à 16:01

L'aviation irlandaise a décidé de prendre l'affaire très au sérieux. Le 9 novembre, au large de la côte sud-ouest irlandaise, une pilote de la British Airways a contacté la tour de contrôle de l'aéroport de Shannon. Elle a rapporté avoir vu un mouvement anormal, comme un objet qui se déplaçait à proximité de son appareil, rapporte la BBC.



Quelques heures plus tard, un pilote de la compagnie aérienne Virgin Airline, a transmis la même information, assurant que lui et ses passagers avaient vu "une lumière très vive, qui a brusquement disparu à une grande vitesse". D'après le pilote, il pourrait s'agir d'une météorite. Enfin un troisième pilote, de la compagnie Norwegian, a également signalé avoir aperçu un objet volant non identifié (OVNI) qui, selon lui, volait à une vitesse "astronomique", supérieure à la vitesse du son.

Après le rapport de ces trois pilotes, l’aviation civile irlandaise a décidé d'ouvrir une enquête sur ces signalements "d'activité inhabituelle".