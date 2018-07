publié le 29/11/2016 à 04:15

Les chefs d'État de l'Occident ne se bousculeront pas le 4 décembre prochain pour assister aux funérailles de Fidel Castro à Santiago de Cuba, berceau de la révolution. Le 28 novembre au soir, François Hollande a fait savoir qu'il ne se rendra pas à Cuba, et qu'il sera remplacé par Ségolène Royal, numéro trois du gouvernement. Le président détachera également Jean-Pierre Bel, son envoyé personnel pour l'Amérique Latine et ancien président du Sénat. Ce dernier devrait donc pouvoir assister à la cérémonie d'hommage organisée à La Havane le 29 novembre, en amont des funérailles.



Le chef de l'État est en déplacement les 2 et 3 décembre aux Emirats arabes unis dans le cadre d'une conférence internationale sur la protection du patrimoine culturel mis en danger notamment en raison du terrorisme. En tant que chef de la diplomatie, Jean-Marc Ayrault aurait pu remplacer François Hollande. Cependant, il sera lui même en déplacement à Minsk.

Absence de l'Occident

La France n'est cependant pas la seule à ne pas voir ses dirigeants se déplacer pour les funérailles de Fidel Castro. Barack Obama, initiateur du rapprochement récent et historique avec Cuba, a fait savoir qu'il ne se rendrait pas non plus sur l'île. Idem pour la Britannique Theresa May, et le Canadien Justin Trudeau. Ce dernier avait été critiqué au lendemain de la mort du Comandante pour avoir qualifié ce dernier de "leader remarquable" et de "révolutionnaire et orateur légendaire". Devant les réactions de certains élus conservateurs et députés étasuniens, Justin Trudeau avait par la suite reconnu que Fidel Castro avait été un "dictateur", ayant mis à mal "les droits de l'homme". En son temps, le père du Premier ministre, Pierre Elliott Trudeau avait noué une grande amitié avec Fidel Castro. S'il avait été envisagé pendant un temps que Justin Trudeau se rende à Cuba pour les funérailles du révolutionnaire, il en est désormais tout autre.

Au final, Alexis Tsipras, sera le seul chef d'État occidental, et européen, à faire le déplacement.