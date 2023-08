Monstre du Loch Ness : le mystère bientôt résolu ?

Drones, bateaux et plongeurs dotés de caméras infrarouges vont être déployés pour sonder le plus grand lac du Royaume-Uni, ce samedi 26 et dimanche 27 août. Des scientifiques et chasseurs de monstres participent à la plus grande recherche de Nessie, le prétendu monstre du Loch Ness, depuis 55 ans.

Équipements acoustiques, surveillance en surface avec des jumelles et des drones, tous les moyens sont bons pour traquer le légendaire simili-dinosaure, connu depuis le XIIe siècle. Car l’hypothèse d’un monstre aux allures de dinosaure persiste, sans doute grâce (ou à cause), des images, plus ou moins véridiques, qui restent dans l’imaginaire collectif.

"Je pense qu’il existe. Même si les photos n’ont pas l’air vraies, tous les gens qui disent 'Je l’ai vu', ça me fait penser que c’est possible, que c’est vrai", juge un jeune garçon londonien, tout comme cet autre petit Britannique : "Je pense que le monstre du Loch Ness a vraiment existé, mais qu’il n’existe plus aujourd’hui.", estime-t-il. "Donc ils peuvent envoyer des drones et tout le matériel, je ne pense pas qu’ils le trouvent. Mais ils trouveront peut-être un fossile..."

Depuis Londres, ces enfants vont rejoindre l’expédition en ligne ce week-end. Quel que soit le résultat de cette chasse à Nessie, des centaines de bénévoles du monde entier se retrouveront dans un paysage somptueux, à questionner un mystère. Une façon très sérieuse de continuer à rêver...



