publié le 26/04/2018 à 15:47

Salomon Aceves Gastelum, Daniel Diaz et Marco Avalos étaient âgés de 20 à 25 ans. Tous trois étudiants en cinéma, ils n'avaient plus donné signe de vie depuis le mois de mars, alors qu'ils participaient à un tournage. Ils ont en fait été enlevés puis torturés avant d'être tués par un cartel (un groupe criminel, ndlr) mexicain, appelé Jalisco Nouvelle Génération. Mais l'un de leurs bourreaux ne serait autre qu'un célèbre rappeur mexicain.



Christian Omar Palma Gutierrez, également connu sous le nom "QBA", est en effet accusé d'avoir pris part à la disparition des trois étudiants. L'artiste, qui compte plus de 140.000 "fans" sur Facebook et 125.000 abonnés sur YouTube, a avoué avoir dissous dans l'acide les trois corps.

Il a ainsi confié avoir reçu 3.000 pesos (soit 130 euros) par semaine pour travailler pour le cartel, l'un des plus puissants du pays, qui terrorise l'ouest du Mexique. Le rappeur âgé de 37 ans aurait été recruté par un amis trois mois plus tôt. "Il a participé à trois autres meurtres auparavant" a indiqué à l'AFP la responsable de l'enquête, Lizette Torres.

La policière a indiqué que les clips vidéos de "QBA" évoquant les armes, les violences et la drogue, intitulés par exemple L'enfer ou Mauvais vie, allaient être analysés au cours de l'enquête. Les autorités ont d'ores et déjà annoncé que Gutierrez et un complice seraient inculpés d'enlèvement. Cinq autres suspects sont actuellement recherchés.