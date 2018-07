et AFP

publié le 31/10/2016 à 10:55

Le Maroc a connu un week-end marqué par un mouvement de grande ampleur dans tout le pays. Plusieurs manifestations, notamment dans les principales villes du pays, Casablanca, Marrakech et Rabat, ont réuni des milliers de personnes choquées par la mort d'un vendeur de poisson, vendredi 28 octobre. Mouhcine Fikri, âgé d'une trentaine d'années, est décédé dans des circonstances atroces : il a été broyé par une benne à ordures.



La scène, qui a eu lieu à Al-Hoceima, dans le Rif marocain, a été filmée par un téléphone portable et largement relayée sur les réseaux sociaux. Tout comme une photo de la victime, la tête et le bras gauche dépassant de la benne à ordures. Des appels à manifester se sont propagés dans tout le pays. Dimanche, plusieurs milliers de personnes ont assisté aux funérailles de Mouhcine Fikri, qualifié de "martyr". Dans la soirée, des manifestants, aux cris de "criminels, assassins", ont réclamé la vérité sur les circonstances du drame.

Mohammed Hassad, le ministre marocain de l'Intérieur, dépêché sur place par le roi Mohammed VI, a indiqué que la victime avait refusé d'obtempérer à un barrage de police, avant d'être interceptée. "Une quantité importante d'espadons, une espèce interdite à la pêche" a été retrouvée à l'intérieur de son véhicule, puis détruite par les forces de l'ordre. "Les circonstances exactes du drame" restent à établir, selon le ministre de l'Intérieur, qui s'est dit prêt "à punir les responsables".