Mystère autour de l'ouverture du tombeau de Jésus à Jérusalem

publié le 31/10/2016 à 09:32

C'est un mystère qui laisse les scientifiques sans voix. L'histoire se déroule autour du tombeau de Jésus à Jérusalem. Pour la première fois depuis deux siècles, il vient d'être ouvert. Un événement historique et scientifique titre à la une Le Parisien-Aujourd'hui en France qui y consacre une double page. Il y a en ce moment des travaux de rénovation de la chapelle qui protège le tombeau, le Saint-Sépulcre pour les chrétiens.



Des scientifiques en ont profité pour soulever la plaque de marbre qui recouvre le rocher considéré comme le lit funéraire du christ. Ils ont fait des prélèvements et vont étudier la surface d'origine de la pierre. C'est sans précédent.

Pour la première fois, grâce aux techniques modernes, la science va peut-être valider si c'est le bon endroit. Ou pas, explique Marie-Armelle Beaulieu, rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine. Elle faisait partie des privilégiés qui ont pu voir le rocher lorsque la plaque s'est soulevée. "C'est bouleversant, dit-elle. On est dans le lieu le plus sacré du monde chrétien." Elle s'est senti comme un spationaute qui après 20 ans d'attente est enfin envoyé dans les étoiles.

Dans Le Figaro, la professeur de l'université d'Athènes qui dirige le projet raconte que lorsque la dalle de marbre a été retirée, les travaux des scientifiques ont été compliqués par des perturbations électromagnétiques d'une ampleur tout à fait inhabituelle. Certains des appareils ont même complètement cessé de fonctionner. Et puis le journal rapporte qu'une rumeur s'est rapidement propagée dans la vieille ville de Jérusalem. Une odeur suave aurait instantanément envahi l'espace confiné de la chapelle du Saint-Sépulcre. L'odeur suave du mystère.

Le chrysanthème n'a plus la cote

Du tombeau au cimetière, il n'y a qu'un pas. La période est au fleurissement des tombes et Le Figaro nous indique que les ventes de chrysanthèmes sont en baisse. Mais elles pèsent quand même deux fois plus que les ventes du muguet du premier mai. On consacre en moyenne 25,80 euros à cette fleur aux teintes multicolores, en gros pompons ou petites têtes associées au deuil depuis un siècle. Si en France, le chrysanthème est lié à la Toussaint, au Japon et en Chine c'est une fleur vénérée toute l'année comme porte-bonheur et symbole de bonne santé.

L'incroyable histoire du marin Yann Eliès

Dans L'Équipe ce matin, il y a un homme qui a vu la mort de près. La mer aurait pu être son cimetière. Le 18 décembre 2008, le marin Yann Eliés a failli passer par dessus bord. Il naviguait dans l'Océan indien au large de l'Australie. C'était le Vendée Globe, la course autour du monde en solitaire. Un mur d'eau a frappé son bateau. Heureusement Eliès est attaché. Mais la violence du choc est telle qu'il a le bassin et le fémur gauche fracturés... Il parvient à se hisser à l'intérieur de son monocoque, frôle l'embolie pulmonaire. Il pense alors : "Je vais peut-être mourir là comme un con... J'ai fini par me calmer", dit-il. Les secours ne l'atteindront que deux jours plus tard.



Le journal L'Équipe revient sur cet épisode terrible de la vie du skipper parce que Yann Elies, 8 ans après, va reprendre la route du Vendée Globe. Départ dimanche prochain. Dans sa mémoire, encore très vif il y a le souvenir de la douleur, des 4 mois en fauteuil roulant, ensuite les béquilles, le retour sur un bateau, puis en course. Il a refait le film, vu où il avait fait des erreurs. Et aujourd'hui, Yann Eliès assure, cet accident dans son parcours, "c'est une virgule, un accroc dans un pull".

Foot et gastro à Montpellier

Nuit de cauchemar à Montpellier. Et ce n'était pas encore Halloween. C'est l'histoire de l'équipe de foot de Montpellier, racontée par le Midi Libre. Il est environ 18h vendredi soir, ultime séance d'entraînement avant le match du week-end. Soudain, le joueur Matthieu Deplagne ressent des maux de ventre et commence à vomir. "J'ai cru d'abord à un cas isolé, raconte l'entraîneur, jamais je n'aurais imaginé ce qui allait suivre."



Dans la nuit, un SMS lui indique un autre cas. "Le temps de me raser, raconte le coach, et mon téléphone se remplissait d'appels et de messages." A l'heure de partir pour Lorient, 4 autres joueurs n'étaient pas en mesure de jouer, et pas besoin de certificat médical : épidémie de gastro. "Je n'avais jamais vécu ça de ma carrière", avoue l’entraîneur qui lui même se sentait un peu barbouillé. Le Midi Libre conclut que le match nul 2 partout décroché à Lorient au vu des circonstances est une performance qui mérite le respect.

Le chocolat, les Allemands et les Français

Et si ce soir on se faisait peur ? Proposition de L'Union et de L'Ardennais. Les deux quotidiens ont recensé château hanté, cimetière et autre souterrain qui pourraient intéresser les adeptes d'Halloween. Aux États-Unis, les stars adorent se grimer pour l'occasion. Les photos sont à voir sur le site internet de Paris Match notamment. Le footballeur Patrice Evra y est allé de sa petite vidéo sur son compte Instagram. Il est déguisé en Chucky, la poupée des films d'horreur du même nom.



On termine sur une note sucrée. Le journal L'Opinion a encore trouvé un domaine dans lequel les Allemands font mieux que nous, ils mangent deux fois plus de chocolat que nous ! Lorsque nous en croquons près de 7 kilos par habitant et par an, ils en engloutissent, "ces goinfres" dit L'Opinion, plus de 12 kg. Et le journal ajoute : "La France doit se ressaisir ! D'autant que la tâche n'est pas insurmontable. le chocolat est bon avec tout !" ça, ça ne fait pas de mystère.