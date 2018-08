Chris Watts, soupçonné du meurtre de sa femme et de ses deux fillettes dans le Colorado.

et AFP

publié le 21/08/2018 à 23:27

Mardi 21 août, un Américain du Colorado devait comparaître pour être formellement inculpé des meurtres de sa femme enceinte et de leurs deux fillettes, des infanticides dont il accuse au contraire son épouse. Un fait divers qui suscite un vif émoi aux Etats-Unis en raison de la brutalité des homicides et des rebondissements de l'enquête, le principal suspect, Christopher Watts, ayant dans un premier temps lancé un appel télévisé adressé aux membres de sa famille supposément disparus.



Mais le corps de Shanann Watts, 34 ans, a été retrouvé jeudi enfoui sur le terrain d'un site industriel où travaillait le mari. Les cadavres de leurs filles Celeste, 3 ans, et Bella, 4 ans, ont été découverts dans une citerne de carburant à proximité. Selon un compte-rendu d'enquête, Christopher Watts, 33 ans, aurait eu une liaison avec une collègue, ce qu'il a démenti. Il aurait annoncé à son épouse sa volonté de s'en séparer la nuit du 13 août.



Peu après, a-t-il relaté aux enquêteurs, il a vu sa femme, par l'intermédiaire d'un moniteur vidéo de surveillance parentale, étrangler Celeste, Bella ayant elle déjà été étranglée sur son lit. Rendu fou de rage, il a assuré avoir à son tour étranglé son épouse. Il a ensuite admis s'être débarrassé des corps.

L'image d'une famille unie

Mais la police ne croit pas à cette version des faits: Chris Watts est poursuivi pour neuf infractions pénales dont trois assassinats, aggravés par le fait qu'il s'agit d'infanticides pour deux d'entre eux, d'interruption illégale de grossesse et de manipulation illégale de cadavres. Sur les réseaux sociaux, les Watts affichaient l'image d'un bonheur familial uni, Shanann louant les qualités de père et de mari de Chris.