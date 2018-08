Le mathématicien kurde, Caucher Birkar, se fait voler sa médaille Fields

publié le 02/08/2018 à 13:57

Caucher Birkar a remporté mercredi 1er août, à Rio de Janeiro, la médaille Fields, une des récompenses les plus prestigieuses en mathématiques. Mais quelques instants plus tard, sa précieuse récompense s'est volatilisée.



Selon le site d'informations brésilien G1, Caucher Birkar aurait laissé la pochette qui contenait la médaille ainsi que son téléphone et son portefeuille sur une table. Lorsqu'il s'est rendu compte de la disparition de ses affaires, juste après la remise des récompenses, il en a fait part aux organisateurs qui ont retrouvé le téléphone et la pochette, vide, par terre. La médaille, d'une valeur de 4.000 dollars, n'a pas été retrouvée depuis.

Les analyses des images de vidéosurveillance sont encore en cours. "L'organisation collabore avec les autorités policières qui enquêtent sur cette affaire", précisent les organisateurs de la cérémonie dans un communiqué.

La médaille Fields Crédit : CC / Stefan Zachow

Le "Prix Nobel des mathématiques"

Le mathématicien de 40 ans, professeur à l'université de Cambridge, est l'un des quatre lauréats de cette médaille, souvent qualifiée de "Prix Nobel des mathématiques". Ces récompenses ont été remises lors de la cérémonie d'ouverture du Congrès international des mathématiques, qui réunissait cette année plus de 3.000 participants.



Originaire d'un village kurde près de Marivan, dans le nord-ouest de l'Iran, près de la frontière irakienne, Caucher Birkar a fait ses études à Téhéran avant de partir pour le Royaume-Uni, où il a obtenu l'asile politique. Il a été récompensé pour sa contribution aux études géométriques sur le plan de Fano.



La médaille Fields est attribuée tous les quatre ans depuis 1936 aux mathématiciens de moins de 40 ans. La prochaine remise des prix a été annoncée à Saint-Pétersbourg (Russie), en 2022.