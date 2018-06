publié le 25/06/2018 à 11:52

Il était la vedette française de la cérémonie des BET Awards. Mamoudou Gassama, qui s'est fait connaître le 26 mai dernier lorsqu'il a sauvé un jeune enfant suspendu au balcon d'immeuble parisien, a reçu un prix un mois plus tard à Los Angeles. Le prix lui a été décerné lors d'une cérémonie organisée par Black Entertainment Television mettant à l'honneur les personnalités marquantes de la culture afro-américaine.



Le jeune homme originaire du Mali, dont la situation a été régularisée en France par l'attribution d'une carte de séjour de dix ans en vue d'une naturalisation promise par Emmanuel Macron, a reçu son prix des mains du chanteur John Legend. Manifestement ému, Mamoudou Gassama, 22 ans, a reçu des applaudissements particulièrement nourris de la part de l'assemblée.

Le "spider-man du XVIIIe", comme l'avait surnommé la maire de Paris Anne Hidalgo, rentre à Paris gratifié d'un prix qui démontre un peu plus sa renommée internationale. Fin mai, la superstar Rihanna s'était dite, via une photo Instagram d'Emmanuel Macron, "si heureuse" que la situation de Mamoudou Gassama sur le sol français soit régularisée. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta avait également salué le courage d'"un digne et courageux fils du Mali".