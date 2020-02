publié le 12/02/2020 à 13:40

Ce mercredi 12 février, Fariba Adelkhah, chercheuse franco-iranienne détenue depuis juin en Iran, a mis fin à la grève de la faim qu'elle menait depuis le 24 décembre pour protester contre son incarcération, a annoncé son avocat.

"Mme Adelkhah a répondu à la demande écrite de militants politiques et issus de la société civile, et mis fin à sa grève de la faim à midi (08h30 GMT) aujourd'hui", a indiqué ce mercredi, Said Dehghan son avocat à l'AFP. Le comité de soutien de la chercheuse avait jugé récemment son état de santé "alarmant" et l'avait appelée à mettre un terme à cette grève de la faim.

Le 24 décembre, après plusieurs mois de détention, Fariba Adelkhah et l’Australienne Kylie Moore-Gilbert, deux chercheuses, accusées d'espionnage, détenues dans la prison d'Evin à Téhéran, ont informé commencer "une grève de la faim commune au nom de la liberté académique". Elles dénonçaient l'emprisonnement injustifié "de tous les chercheurs et universitaires en Iran et au Moyen-Orient" qui ont fait l'objet, comme elles, d'accusations "fabriquées".