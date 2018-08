L'opposant russe Sergueï Oudaltsov, en grève de la faim, hospitalisé

et AFP

publié le 19/08/2018 à 15:32

L'opposant russe d'extrême gauche, Sergueï Oudaltsov, qui a entamé une grève de la faim après avoir été emprisonné pour une peine de 30 jours, a été hospitalisé, a indiqué ce dimanche 19 août, un militant russe des droits de l'Homme.



Sergueï Oudaltsov, qui a été condamné pour avoir brûlé des portraits de dirigeants russes lors d'une manifestation contre le relèvement de l'âge de la retraite, "a été hospitalisé pour des raisons médicales", a indiqué le militant Ivan Melnikov, cité par l'agence officielle TASS.

"Un médecin lui a mesuré la tension en notre présence, fait une analyse de sang (...) et a décidé de l'hospitaliser d'urgence", a précisé Ivan Melnikov, membre d'une commission publique de surveillance des prisons, qui a pu rendre visite à l'opposant dans sa cellule. "Il a été aussitôt emmené par une ambulance", a-t-il ajouté.

Déjà emprisonné en 2012

Cet opposant, déjà emprisonné de 2012 à 2016 à la suite de manifestations anti-Poutine, a été interpellé mardi 14 août puis jugé et condamné à 30 jours de détention. Il a qualifié d'"arbitraires" les poursuites à son encontre, a ensuite entamé une grève de la faim, en refusant de manger et de boire.



Les faits reprochés à Sergueï Oudaltsov remontent au 28 juillet, quand des dizaines de milliers de Russes ont manifesté dans toute la Russie à l'appel du Parti communiste contre un projet de hausse de l'âge du départ à la retraite.



Sergueï Oudaltsov a été libéré en août 2017 après avoir purgé une peine de quatre ans et demi de prison pour avoir organisé des "troubles massifs" lors des manifestations du 6 mai 2012, à la veille de l'investiture de Vladimir Poutine pour un troisième mandat présidentiel. Sa formation, le Front de gauche, peine à se faire entendre au sein de l'opposition ces dernières années. Celle-ci a notamment soutenu l'annexion de la Crimée par la Russie.