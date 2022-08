Ce mercredi 3 août, l'Institut météorologique d'Islande a annoncé une éruption volcanique en Islande. Cette éruption proviendrait d'une fissure, située à environ 40 km de Reykjavik, la capitale. De la lave aurait déjà été aperçue près de la fissure, mais l'institut précise que la localisation exacte de l'éruption n'est pas encre connue.

Cette éruption se situerait cependant près du site du mont Fagradalsfjall, où un volcan était déjà rentré en éruption en 2021, pendant six mois. Durant cette longue période il n'y aurait pas eu de mort, et l'éruption était "sans danger". Visiter l'éruption était même devenu une attraction touristique, ramenant plus de 300 000 touristes.

Le Mont Fagradalsfjall appartient au système volcanique de Krysuvik, situé dans la péninsule de Reykjanes dans le sud de l'Islande.L'Islande dénombre 32 systèmes volcaniques actuellement considérés comme actifs, soit le plus grand nombre en Europe.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info