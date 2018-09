Inde : un moine bouddhiste accusé d'agression sexuelle sur 15 enfants

publié le 01/09/2018 à 13:27

Le scandale frappe l'un des lieux les plus saints du pays. A Bodhgaya, au nord-est de l'Inde, un moine bouddhiste a été arrêté par la police ce samedi 1er septembre, après avoir été accusé d'avoir abusé sexuellement de quinze enfants. Tous viennent du centre de médiation qu'il dirige, dans ce haut lieu du bouddhisme.



Des "accusations sérieuses" portées contre Bhante Shanghpriya Sujoy et qui lui auront valu d'être arrêté. Toutes les victimes présumées sont des garçons, âgés de 6 à 12 ans et issus de familles pauvres. "Les enfants disent avoir été battus et abusés sexuellement à l'école et avoir été enfermés, sans eau ni nourriture, s'ils refusaient", a-t-il précisé, sous couvert d'anonymat.



La ville de Bodhgaya, située dans l'État de Bihar, abrite le temple de la Mahabodhi, l'un des quatre lieux saints associés à la vie de Bouddha, et attire chaque année des dizaines de milliers de pèlerins. La religion bouddhiste avait déjà été au cœur d'un scandale sexuel la semaine dernière, quand un éminent moine chinois et ex-dirigeant de la Fédération bouddhiste du pays, avait été démis de ses fonctions à Pékin après avoir été accusé d'avoir abusé sexuellement de nonnes.