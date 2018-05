Bouddha fête son 2.562ème anniversaire

publié le 22/05/2018 à 17:37

La communauté internationale bouddhiste fête ce mardi 22 mai le 2.562ème anniversaire de Bouddha. Le "Bouddha Purnima" ou "Bouddha Day" est le jour le plus important de l'année pour la quatrième religion mondiale. Il est célébré durant la pleine lune, au mois de mai, et correspond à la célébration des trois phases de sa vie : sa naissance, son éveil et sa mort. Les festivités ont déjà commencé bien en amont de la date anniversaire dans de nombreux pays d'Asie... et même en France.





À Séoul, en Corée du sud, les parades du "Festival des lanternes de lotus" sont symbolisées par des lanternes de toutes les couleurs et en forme de lotus, disposées un peu partout et particulièrement dans les temples. Durant cette période, les temples bouddhistes se transforment en véritables kaléidoscopes.

En Chine, à Macao, le "Festival du Dragon Ivre" met en scène ces animaux mythiques durant les parades. Elles représentent une légende locale, qui voudrait qu'un moine bouddhiste, aidé de la créature imaginaire, aurait sauvé le peuple chinois de la peste durant la dynastie Qing (1644-1911).

En France, l'événement a été célébré en grandes pompes dans le temple d'Evry, qui est le plus grand monument bouddhiste d'Europe.

12 mai - Une participante du "Festival de la lanterne du lotus" danse sous les lampes du temple Jogye de Séoul Crédits : Ed JONES / AFP | Date : 22/05/2018
12 mai - Parade du "Festival de la lanterne de Lotus" à Séoul Crédits : ED JONES / AFP
12 mai - Des bouddhistes portent des lanternes durant la parade du "Festival des lanternes de Lotus". Crédits : Ahn Young-joon/AP/SIPA
15 mai - De très jeunes moines assistent à une cérémonie en l'honneur de l'anniversaire de Bouddha, à Pusan, en Corée du Sud. Crédits : CHINE NOUVELLE/SIPA
22 mai - Une pratiquante offre ses prières pour célébrer l'anniversaire de Bouddha, à Séoul. Crédits : Ed JONES / AFP
22 mai - Lors du "Festival du Dragon Ivre", à Macao, en Chine, les dragons sont mis en scène. Cet animal hautement symbolique pour les bouddhistes aurait sauvé le peuple de la peste, durant la dynastie Qing (1644-1911). Crédits : CHINE NOUVELLE/SIPA
22 mai - Lors du "Festival du Dragon Ivre", à Macao, en Chine, cet homme exécute une danse. Le dragon, figure hautement symbolique pour les bouddhistes, aurait sauvé le peuple de la peste, durant la dynastie Qing (1644-1911). Crédits : CHINE NOUVELLE/SIPA