Український дайджест - Огляд подій за 30 травня

Nous entendons de plus en plus parler de la crise alimentaire imminente, des problèmes dans le secteur de l'énergie en raison d'éventuels embargos, etc. Par exemple, l'Allemagne entame déjà des discussions sur l'augmentation des dépenses de défense.

La situation dans le Donbass est toujours extrêmement tendue. Les Russes essaient constamment d'avancer. Pendant ce temps, en direction du sud, l'Ukraine a lancé une contre-offensive essayant de repousser les Russes. Près de Kherson, en particulier, elle réussit.

Selon des rapports ukrainiens, l'armée russe prévoit une offensive majeure contre Sloviansk et Kramatorsk. Le bombardement de Siverodonetsk par des armes lourdes et par voie aérienne se poursuit sans relâche. Si la ville tombe, toute la région de Louhansk sera sous contrôle russe. De nombreux civils n'ont d'autre choix que de fuir. « Les gens n'ont pas de voiture, les volontaires risquent leur vie tous les jours et évacuent les gens dans leurs propres véhicules. »

Le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov qualifie la conquête du Donbass de "libération". Il semble que ce soit maintenant l'objectif le plus important des Russes dans cette guerre. Les tentatives de l'armée russe de s'emparer de l'ensemble de l'Ukraine, morceau par morceau, depuis l'est, sont désormais jugées peu probables par les experts.

Dans le Donbas, les Ukrainiens essaient de tenir leurs positions et ils ne vont en aucun cas capituler. Dmytro, un soldat : "Maintenant, j'ai surtout peur quand au moment où il y a des batailles aussi puissantes, très fortes, lourdes, et qu'ils disent - c'est tout, on bat en retraite, une trêve, mais cela s'est déjà produit dans notre histoire."

Pour la première fois depuis le début de la guerre, le président ukrainien s'est rendu à Kharkiv, pour laquelle une lutte acharnée est toujours en cours. Lors de sa visite, il a non seulement remis des décorations de combat mais a également limogé le chef du service de sécurité de la ville.



La coalition au pouvoir et l'Union se sont mises d'accord sur les détails du projet de fonds spécial de 100 milliards d'euros pour la Bundeswehr. Il est prévu d'utiliser cet argent au cours des cinq prochaines années, puis de l'utiliser pour augmenter le budget régulier de la défense.

Maintenant que la situation de la menace en Europe a radicalement changé sur fond d'agression russe, il faut s'occuper de l'armement et de la mise à niveau des troupes. Bien consciente que leurs votes seraient indispensables, la CDU-CSU a su défendre ses positions sur certains sujets controversés. Le chef du groupement régional de la CSU : "Je suis reconnaissant au SPD et aux Verts d'avoir abandonné l'idée que ces fonds pourraient être utilisés autrement qu'exclusivement pour la Bundeswehr."

Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se sont réunis à Bruxelles pour une réunion spéciale sur la guerre en Ukraine. Il est bien connu que l'Union européenne souhaite devenir indépendante de l'énergie russe le plus rapidement possible. Cependant, la Hongrie a jusqu'à présent résisté à l'imposition de l’embargo anti-russe. Outre la question de l'indépendance énergétique, le sommet européen a également examiné les mesures à prendre contre les prix élevés de l'énergie et la possibilité d'un soutien supplémentaire à l'Ukraine.

Dans le reste de l'actualité

Après le crash d'un avion de ligne au Népal, les chances de retrouver des survivants sont quasiment nulles. Il y avait au total 22 passagers à bord, dont deux ressortissants allemands.



Les 40 000 premières doses de vaccin contre la variole du singe sont attendues en Allemagne au cours des deux premières semaines de juin. 200 000 autres doses sont à venir. Le ministre allemand de la Santé souligne qu'il ne s'attend pas à la nouvelle pandémie, mais que sa propagation doit être contenue.



Après la tuerie dans l’école primaire du Texas qui a fait 21 morts, le Président Joe Biden a rencontré la communauté locale et les proches des victimes. Le Président et la Première dame ont déposé des fleurs et observé une minute de silence.

