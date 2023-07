Gibraltar : ce que l’on sait des mystérieuses attaques d’orques

À écouter ORQUES - Yolaine de La Bigne est l'invitée d'Alexandre de Saint-Aignan 00:07:49

Il s'agit d'un phénomène à la fois inhabituel, inquiétant et très mystérieux. Depuis trois ans, les attaques d'orques sur des bateaux se multiplient au large du détroit de Gibraltar, sans faire le moindre mort ni blessé.

250 embarcations auraient été endommagées depuis le début de l'année par une unique famille d'orques. Mais pourquoi ces animaux sont-ils si agressifs ? S'agit-il de véritables attaques ou de jeux entre mammifères ?

Des chercheurs spécialisés parlent d'une vendetta menée par la famille de l'orque Gladis, bien connue dans le détroit et blessée par un navire. D'autres scientifiques évoquent simplement d'un jeu.

Les navigateurs, eux, sont sur leur garde et oscillent entre curiosité et inquiétude.

"On ne sait pas très bien ce qui se passe"

"Plusieurs hypothèses circulent", indique à RTL Pierre Robert De Latour, comportementaliste et expert dans l'observation des orques. "Selon moi, cela a été initié par de jeunes orques motivées par une extrême curiosité, une envie de jouer avec un objet. Pour elles, le voilier est un objet et, pour des raisons que je n'explique pas, ce jeu est devenu une habitude".

"On ne sait pas très bien ce qui se passe. C'est tout le problème de cette situation", confirme à RTL Yolaine de La Bigne, journaliste spécialisée dans les intelligences animales. Et de poursuivre : "Ces animaux, très intelligents et très complexes, sont de grands prédateurs. Des scientifiques les surnomment les génies de la mer."



Les autorités espagnoles conseillent de mettre les gaz en cas d'attaque. C'est peine perdue, estime Pierre Robert Delatour. "Elles ont l'habitude de bien nager. Chercher à leur échapper est illusoire."