publié le 03/09/2018

Un voyage cauchemardesque. À l'aéroport d'Oakland (Californie, États-Unis), le vol HA23 de la Hawaiian Airlines s'apprêtait à décoller pour rejoindre Kahului (Hawaï), vendredi 31 août. À bord, les 256 passagers ne s'attendaient pas à vivre une si mauvaise aventure, rapporte Buzzfeed.



À peine l'avion engagé sur la piste, une quinzaine de personnes ont reçu, au même moment, sur leurs téléphones, une photo de ce que ressemblait à un enfant mort sur une scène de crime. Horrifiés, les passagers ont immédiatement alerté l'équipage et le pilote a pris la décision de reporter le décollage.

L'image, envoyée par une adolescente de 15 ans à sa mère, était en réalité une fausse scène de crime issue d'un cours de biologie médicale. Elle a été adressée via AirDrop, un système qui permet le transfert de documents à tous les iPhone présents à proximité.

La mère et sa fille, "très embêtée et en larmes" selon l'officier de police, ont été débarquées et assignées à un autre vol, le temps que la police détermine la réalité de la menace.

"Les gens ont paniqué"

Après cet événement, qui a entraîné un retard de 90 minutes, l'avion a finalement pu décoller. Mais l'aventure des passagers ne se termine pas là. Alors que l'appareil vole déjà depuis un certain temps au-dessus de l'Océan Pacifique, certains passagers sont pris d'une quinte de toux.



"J'ai été réveillé par quelqu'un qui toussait", explique Nicholas Andrade, un des passagers, auprès de l'Associated Press. "J'ai vite réalisé que ce n'était pas qu'une seule personne qui toussait, mais qu'elles étaient nombreuses. D'un coup, tout le monde toussait et nous aussi. Les membres de l'équipage et les passagers se sont alors couvert leur visage. Les gens ont paniqué".



L'équipage demande à la quarantaine de passagers intoxiqués de rejoindre l'arrière de la cabine. Après analyse, il s'avère qu'un passager avait embarqué de manière illégale un spray au poivre qui s'est accidentellement déchargé pendant le vol.



Après la photo de la scène de crime et l'intoxication au poivre, plusieurs personnes ont commencé à s'inquiéter en pensant que ces deux faits étaient liés et constituaient une attaque terroriste sur leur vol. Ils ont heureusement pu atterrir à Kahului, où 15 personnes ont été prises en charge pour problèmes respiratoires.