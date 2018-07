Jared Kushner et Donald Trump le 9 novembre 2016

et AFP

publié le 28/09/2017 à 18:09

À l'image du phobique administratif Thomas Thévenoud, le gendre de Donald Trump n'est visiblement pas très doué avec la paperasse. Un défaut embêtant lorsque l'on est conseiller à la Maison-Blanche.



Le magazine américain Wired (en anglais) se gausse depuis qu'il a découvert, mercredi 28 septembre, que le mari d'Ivanka Trump avait été enregistré comme femme sur les listes électorales pendant huit ans.

Le profil d'électeur dans le New Jersey, près de New York, Jared Kushner indiquait son genre comme étant "inconnu", selon le site d'information The Hill. Ce n'est pas le premier cafouillage administratif impliquant cet héritier d'une riche famille de propriétaires. En janvier, le Washington Post avait rapporté qu'il était enregistré en même temps sur les listes électorales de deux États américains lors de l'élection présidentielle de 2016.

Couacs en série

Jared Kushner s'était également trompé plusieurs fois en remplissant ses formulaires d'accréditation de sécurité à la Maison-Blanche, qu'il avait dû renvoyer, selon la chaîne CBS. Il a par ailleurs été récemment accusé d'utiliser sa messagerie personnelle pour communiquer avec d'autres responsables de l'exécutif, alors qu'il aurait dû se servir de la messagerie sécurisée de la Maison-Blanche.



Utiliser un serveur privé, et non le serveur gouvernemental sécurisé, avait été reproché par Donald Trump à son adversaire démocrate Hillary Clinton lors de la campagne présidentielle 2016. Le candidat républicain n'avait de cesse de réclamer son emprisonnement pour cette affaire de mails.