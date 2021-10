États-Unis : la garde-robe d'Amy Winehouse aux enchères

Divers objets dont des livres, disques et sacs ayant appartenu à la diva britannique de la soul seront mis aux enchères en Californie en novembre, parmi lesquels des robes, dont la fameuse qu'Amy Winehouse portait lors de son dramatique dernier concert un mois avant sa mort en 2011.

La maison Julien's Auctions expose depuis lundi à New York un échantillon des plus de 800 robes, bustiers, pantalons, shorts, chaussures, sous-vêtements, lunettes, instruments de musique, livres et disques estimés au total à "un à deux millions de dollars", avant une vente aux enchères à Beverly Hills les 6 et 7 novembre.

"C'est très difficile d'avoir à organiser des enchères avec les parents d'un enfant décédé", a reconnu Martin Nolan, directeur de Julien's Auctions. "Le sujet est très sensible et il leur a fallu du temps pour accepter de donner (les objets) en se rendant compte, bien entendu, que des fans, des musées, des collectionneurs du monde entier voudront posséder ces articles".

D'après lui, les parents d'Amy Winehouse, Mitch et Janis, souhaitent grâce à cette vente préserver "l'héritage et la mémoire" de leur fille et récolter des fonds pour leur fondation d'aide aux jeunes adultes souffrant d'addictions aux drogues et à l'alcool.