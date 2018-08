et AFP

publié le 23/08/2018 à 21:04

L'état d'urgence est déclaré à Hawaï. Selon le dernier bulletin du Centre national des ouragans du Pacifique (CPHC), l'ouragan Lane se trouvait à 335 kilomètres des côtes de Kailua-Kona et à 490 kilomètres d'Honolulu, la capitale de l'État.



Porté par des vents soufflant à 215 km/h, il avançait à 11 km/h, en légère baisse par rapport à mercredi. L’œil de l'ouragan "avancera très près ou au-dessus de parties des îles principales d'Hawaï plus tard aujourd'hui jusqu'à vendredi", précise cette même source.

L'impact sur les terres pourrait être potentiellement dévastateur. "Des pluies excessives associées à Lane auront un impact sur les îles d'Hawaï dans le week-end, menant à des crues soudaines et des éboulements importants et mettant la vie des gens en danger", avertit ce bulletin du CPHC.

L'inquiétude des autorités américaines

Face à ces prévisions, les autorités américaines sont inquiètes alors que Donald Trump a déclaré l'état d'urgence à Hawaï. "L'État va être fortement touché", a prévenu Jeff Byard, un responsable de l'Agence fédérale des situations d'urgence (Fema). "Nous nous attendons à ce que les populations soient isolées à cause de la pluie, que les communications soient irrégulières", a-t-il ajouté.



La proclamation d'état d'urgence doit justement permettre à la Fema "d'apporter une aide adéquate pour soutenir les mesures d'urgence nécessaires", a expliqué jeudi la Maison Blanche dans un communiqué.

Les habitants se préparent

Mercredi, Donald Trump avait invité sur Twitter les habitants à se préparer à l'arrivée de cette puissante tempête, actuellement de catégorie 4 (sur 5) sur l'échelle Saffir-Simpson tandis que l'US Navy annonçait que ses navires et sous-marins avaient commencé à quitter la base de Pearl Harbor pour aller se mettre à l'abri en mer.



De nombreux habitants faisaient des réserves d'eau, de nourriture et de provisions d'urgence face à l'arrivée imminente de l'ouragan.





Les météorologistes américains du National Weather Center (NWS) ont averti que cet ouragan risquait de poser des risques pour la sécurité des habitants, avec "des vents dévastateurs" et "des pluies torrentielles". Néanmoins, le Centre national des ouragans du Pacifique a prévu un affaiblissement progressif de la force des vents au cours des deux prochains jours.