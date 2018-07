publié le 28/11/2016 à 20:03

À Torremolinos, une petite province balnéaire près de Malaga (Andalousie), l'association Parque Animal disposait d'un refuge pour prendre soin des animaux. Mais depuis la mi-novembre, la présidente de cet organisme est jugée car accusée, avec un employé, d'avoir tué 2.183 animaux entre 2009 et 2010 afin de faire des économies et de privilégier d'autres activités plus rémunératrices. Pour ces faits, elle risque quatre ans de prison, notamment pour maltraitance animale, rapporte El Mundo.



Selon les conclusions de l'investigation, les animaux ont été tués par des injections de substances mortelles. Seulement, l'inoculation du produit se faisait par une dose inférieure à celle nécessaire pour que l'animal ne souffre pas. Par conséquent, les chats, chiens, mais aussi lapins, oies et tortues, qui n'avaient pas été endormis, agonisaient lentement dans d'atroces souffrances. Pour plus de discrétion, les caméras de surveillances étaient déconnectées et de la musique forte était diffusée pour masquer les cris des animaux. Certains de ces actes de cruauté ont d'ailleurs été filmés et diffusés sur Internet par d'autres associations qui se sont portées partie civile.

Pour sa défense, l'accusée assure avoir une "phobie" des injections. "J'adore les animaux, je n'oserais même pas leur couper des ongles", a-t-elle assuré lors de son interrogatoire. Également poursuivie pour avoir exercé illégalement la profession de vétérinaire, l'accusée devra répondre de ses actes jusqu'au 9 décembre, date de la dernière audience du procès.