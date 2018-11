publié le 16/11/2018 à 11:58

Face à l’agressivité de son maître, un chien a montré les crocs. Un homme âgé de 25 ans a été mordu à l’avant-bras et au nez par son animal de compagnie alors qu’il était en train de s’en prendre à sa compagne après une dispute, rapporte l’agence de presse espagnole EFE. Les faits se sont déroulés tôt dans la matinée du jeudi 15 novembre, aux alentours de 5 heures du matin, à Tarragone en Catalogne. D’après la femme victime de violences, le canidé s’en est pris à son propriétaire pour la défendre.



Elle a expliqué aux policiers qu’elle était la cible de maltraitances physiques et psychologiques de la part de son compagnon, depuis un an. Elle a été transportée à l’hôpital pour soigner ses blessures au visage, et a porté plainte auprès de la police de Tarragone.

Son compagnon violent a été interpellé dans le même temps, et également hospitalisé. Il a fini sa journée en garde à vue pour violences conjugales.