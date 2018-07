publié le 29/06/2018 à 13:02

Un homme a fait vivre un enfer à sa mère et sa sœur en Espagne. Arrêté jeudi 28 juin à Séville, l'homme séquestrait les deux femmes dans une petite habitation où elles étaient enfermées avec 10 chiens.



La police n'a pas déterminé depuis combien de temps les deux femmes étaient séquestrées. Mais l'homme avait établi des règles strictes. Elles n'avaient pas l'autorisation de manger lorsqu'il était présent. "Une fois, elles n'ont pas mangé pendant trois jours", a indiqué la police dans un communiqué. La mère aurait perdu 20 kilos "ces derniers mois".

Elles n'étaient autorisées à faire leurs besoins que lorsque l'homme le décidait. Pour cela, il ne leur avait donné que des bassines, à l'endroit même où les chiens faisaient leurs besoins. L'homme les a également menacées de mort à de plusieurs reprises, avec une machette et une arme à feu.

Lors d'une des rares permissions de sortie, la mère a pris la fuite et a alerté la police, ce qui a permis l'arrestation de leur tortionnaire. L'homme de 35 ans est accusé de détention illégale, mauvais traitements, menaces et blessures contre sa mère et sa sœur handicapée.



Ce n'est pas la première fois que la région de Séville est le théâtre de ce genre d'actes. En 2015, un homme retenait son frère de 59 ans dans une pièce attenante à sa maison, de quelques mètres carrés, sans toit, où étaient entreposés un matelas, des bouteilles et des pots pour faire ses besoins.