publié le 27/07/2018 à 05:32

Mais quel est donc cet étrange animal ? Le 21 juillet dernier, Mahmoud A. Sarhani, un étudiant égyptien, se rend dans un nouveau zoo installé dans le jardin municipal du Caire. En déambulant dans les allées, il est tombé sur ce qui, de loin, ressemblait à un zèbre.



Mais en s'approchant, le jeune homme s'est aperçu que le mammifère était étrange. Et pour cause, selon lui le zoo a utilisé un âne et l'a peint pour qu'il ressemble à un zèbre. Il a partagé la photo de l'animal sur son compte Facebook et en regardant les photos ont voit que ses oreilles sont pointues, quand celles d'un zèbre sont arrondies et plus courtes et la crinière n'a rien à voir avec la version originale.

Pour rendre le subterfuge plus crédible, le zoo a peint la pauvre bête, mais avec la chaleur, la peinture noire à commencer à couler. Contacté par une radio locale, le directeur du zoo Mohamed Sultan a assuré que les deux zèbres du zoo, étaient plus vrais que nature, même s'ils sont un peu étranges. De leur côté, des vétérinaires locaux ont confirmé qu'il s'agissait bien d'un âne.