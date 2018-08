et AFP

publié le 05/08/2018 à 21:11

C'est une zone prisée par les plongeurs. Un responsable de la municipalité de Marsa Alam a confirmé ce dimanche 5 août qu'un touriste tchèque a été tué par un requin non loin de la station balnéaire de la ville. Plus tôt dans la semaine, les médias locaux rapportaient que des restes humains avaient été retrouvés sur une des plages, sans donner plus de détails.



L'incident a eu lieu jeudi 2 août, à 20 kilomètres au nord de Marsa Alam dans le Sud-Est de l'Égypte. Malgré la présence de requins à cet endroit, les attaques à l'intérieur des limites de baignade autorisées sont très rares.

Le ministère de l'Environnement a par ailleurs formé une commission pour déterminer les causes et circonstances de l'incident, selon le général Attef Wagdi, président du conseil municipal de la ville. L'ambassade tchèque en Égypte et le ministère égyptien de la Santé travaillent ensemble "pour la remise du corps", a ajouté M. Wagdi.

Le dernier cas d'attaque de requin dans cette zone remonte à 2015, un touriste allemand avait été tué au large d'une plage autour de Marsa Alam.