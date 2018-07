et AFP

publié le 30/06/2016 à 06:03

Une forte explosion dans une entreprise de stockage de feux d'artifice a fait deux morts, mercredi 29 juin, à Monfaucon, en Dordogne. La déflagration s'est produite durant la manœuvre d'un monte-charge, tuant deux salariés de la société Brézac Artifices, âgés de 48 et 59 ans. Le conducteur du véhicule est décédé ainsi qu'un ouvrier qui ne se trouvait pas à proximité immédiate de la déflagration, selon Charles Charollois, vice-procureur de la République de Bergerac, signe de la puissance de celle-ci. D'après France Bleu, l'origine de l'explosion serait accidentelle.



Alertés rapidement, les pompiers ont aussitôt installé un poste de commandement sur les lieux et établis un périmètre de sécurité. Le site de Monfaucon, ouvert en 2011, est classé Seveso et emploie une trentaine de salariés. En août 2015, un salarié de la même société avait été gravement brûlé, lors d'un incendie survenu sur un autre site de l'entreprise, à Fleix (Vienne).