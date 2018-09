publié le 05/09/2018 à 10:41

En septembre 2008, la banque new-yorkaise Lehman Brothers s'écroulait, précipitant la planète dans la pire crise économique depuis les années Trente. Sommes-nous aujourd'hui enfin sortis d'affaire ? Rien ne permet de l’affirmer. Les pompiers qui ont lutté contre ce sinistre d'une violence inédite considèrent que la situation est aussi explosive et qu'un nouveau cataclysme financier est une hypothèse très réaliste.



Cela peut paraitre paradoxale. Il y a le retour de la croissance, le recul de la pauvreté, et les filets de sécurité dressés par les gouvernements et les banques centrales des grands pays. On devrait être rassurés.

En réalité, sur le fond, rien n'a fondamentalement changé. Les éléments toxiques qui ont détruit des centaines de millions d'emplois, jeté à la rue des dizaines de millions de familles et broyé sous les dettes des pays, des villes, des entreprises et des individus, ont simplement muté.

Les banques de l'ombre à l'oeuvre

L'exubérance financière n'a pas été canalisée. Comment pourrait-elle l'être ? La spéculation est alimentée par les milliards déversés à taux proche de zéro sur les marchés. Elle est aussi confortée par Donald Trump qui le dérégule et démantèle en chaîne tous les airbags installés à Wall Street pour contenir l'avidité des spéculateurs.



Concrètement, les dettes des particuliers (il y a en moyenne quatorze cartes de crédit par ménages aux États-Unis), des entreprises et des États s'accumulent, tandis que des réseaux financiers parallèles échappent, via les paradis fiscaux, à toutes règlementations.



Ces banques de l'ombre s'en donnent à cœur joie sur fond de nouvelles technologies financières aussi opaques qu'explosives. Les "vénéneuses subprimes" étaient des produits masqués vendus par des banques officielles. Aujourd'hui nous avons des produits sans étiquette vendus par des banques masquées. Pas sûr que l'on ait gagné en sécurité.

Les citoyens, éternels derniers de cordée

Les États sont-ils impuissants face à la finance mondiale ? Ils ont sauvé le système il y a dix ans. Sans empêcher la "Grande dépression". Aujourd'hui ils sont mieux outillés, ce qui pourrait nous rassurer. Mais ils sont aussi plus divisés qu'en 2007. L'Amérique fait bande à part. L'Europe est fracturée par le Brexit et le populisme. L'Asie est un trou noir de la finance internationale.



En clair, ce sont les citoyens, éternels derniers de cordée, qui assurent le système. En France, en cas de déflagration, nos banques ne garantiraient théoriquement nos dépôts qu'à hauteur de 100.000 euros, et la loi Sapin 2 piocherait sans bornes très définies dans nos assurances-vie.

