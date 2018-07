publié le 29/06/2018 à 19:57

Les Européens se sont mis d'accord la crise migratoire, mais le texte signé à Bruxelles repose sur le volontariat puisqu'il n'impose aucune contrainte. De fait, rien ne prouve qu'il sera appliqué. Malgré tout, on peut réellement parler d'un accord parce qu'il est concret sur deux points : les Européens vont durcir les contrôles sur les flux migratoires et l'accord a le mérite d’exister, ce qui n'était pas acquis d'avance.



En effet, l'Union européenne a survécu et même les partisans de la souveraineté nationale devraient s'en réjouir. Les épisodes de ces dernières semaines ont montré ce que serait le chaos, la confrontation permanente qui opposerait les pays européens les uns aux autres s'il n'y avait pas cette instance bruxelloise si décriée mais qui maintient le fil et fait en sorte que les nations se parlent plutôt que s'affronter.

Mais le durcissement contre le flux migratoire est aussi très présent dans ce texte. Les bateaux de Frontex vont être renforcés pour surveiller la limite des eaux territoriales des pays de départ : les pays d'Afrique du Nord.

De plus, l'instauration de centres fermés pour accueillir les demandeurs d'asile, afin de statuer sur leur sort, autorise implicitement chaque pays qui n'aura pas créé ce type d'installation à refuser l'accostage des bateaux transportant les migrants.