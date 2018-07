publié le 13/07/2018 à 11:15

Une entreprise chinoise, sponsor de l'équipe France, pourrait risquer la faillite pour avoir parié sur la finale de dimanche. Les actionnaires de Vatti s'inquiètent depuis que l'entreprise a promis à ses clients qu'ils seront remboursés intégralement de leurs achats si les Bleus remportent la victoire dimanche, face à la Croatie. Ce coup de com' qui risque de coûter très cher à l'entreprise, dont l'action a déjà chuté de 50%.



La publicité, diffusée fin mai, était solennelle : les sceaux officiels de la Fédération française de Football (FFF) et de la société, les photos des joueurs français et l'alléchante promesse. Pour tout achat d'un ensemble de 4 articles d'une valeur totale de 16.100 yuans (2.070 euros) entre le 1er et le 30 juin, ce fabricant d'électroménager s'engage à "restituer l'intégralité de la somme" dépensée par les clients, en cas de victoire des Bleus.

Une chute de 51,7% en bourse

Vatti, partenaire officiel de la FFF depuis mars peut utiliser l'image des Bleus à titre commercial. Mais ce pari pourrait mal se terminer si les Bleus deviennent champions du monde. L'entreprise risque en effet de se retrouver en faillite. Ses actions à la bourse de Shenzhen ont déjà chuté de 51,7% depuis le 14 juin, date d'ouverture de la Coupe du Monde. En cas de remboursement de ses clients, Vatti pourrait donc perdre près de 10 millions d'euros.

De son côté, la société assure que son risque est calculé. La somme "avait été inscrite à notre budget annuel, ça n'aura pas d'énormes conséquences sur l'entreprise", assure Wang Zhaozhao, représentant de Vatti, au quotidien boursier China Securities Journal. De plus, des assurances ont été contractées spécialement pour cette campagne promotionnelle.



Malgré ces précautions, la société s'affole. Les magasins de Pékin ont été fermés, le service après vente de la société ne répond plus, et un des directeurs s'est subitement volatilisé.

La même idée du côté des Belges

La société chinoise n'est pas la seule à avoir fait une telle promesse : l'entreprise belge Krëfel a promis, de son côté, de rembourser à ses clients l'achat de téléviseurs (acquis entre le 26 avril et le 17 juin) si l'équipe Belge marquait plus de 15 buts durant cette Coupe du Monde. L'équipe des Diables comptabilisant pour l'instant 14 buts, le match pour la 3e place, qui aura lieu samedi face à l'Angleterre, déterminera si la société devra dépenser des millions d'euros de remboursement.

Si les Belges marquent plus de 15 goals en Russie, votre TV sera entièrement remboursée ¿! Cool, mais quel téléviseur choisir ¿? Nos spécialistes vous aident avec le choix et vous donnent les tendances tv de 2018! https://t.co/9LrgyM4HgT pic.twitter.com/t4sZFxACOy — Krëfel (@Krefel) 7 juin 2018

Reste à savoir si les deux entreprises ont parié sur les bonnes équipes. Réponse ce week-end.