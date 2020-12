Coronavirus en Suisse : le vaccin Pfizer/BioNTech autorisé

publié le 19/12/2020 à 12:48

C'est la première fois qu'un vaccin contre le coronavirus est autorisé dans le pays alpin. L'utilisation de celui fabriqué par les laboratoires Pfizer/BioNTech a été autorisée en Suisse, a annoncé samedi l'autorité de régulation sanitaire nationale Swissmedic.

"Après un examen méticuleux de l'information disponible, Swissmedic a conclu que le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer/BioNTech est sûr et que ses avantages l'emportent sur les risques", est-il indiqué dans un communiqué. "Nous avons pu prendre cette décision rapidement, tout en nous assurant du respect des trois conditions essentielles: la sécurité, l'efficacité et la qualité", a déclaré le directeur de Swissmedic Raimund Bruhin.

La Suisse, qui compte 8,6 millions d'habitants, s'est assurée l'accès à 15,8 millions de doses, négociées avec trois laboratoires différents: 3 millions avec Pfizer-BioNTech, 7,5 millions avec Moderna et 5,3 millions de doses avec AstraZeneca.

Deux doses par patient sont nécessaires pour les trois vaccins.

Le gouvernement fédéral suisse a annoncé vendredi de nouvelles mesures pour tenter d'enrayer une épidémie de Covid-19 qui continue à progresser dans une partie du pays.

La Suisse enregistre chaque jour plus de 4.000 nouvelles infections et plus d'une centaine de morts. Au total, le pays a enregistré 400.000 cas et 6.000 morts depuis le début de la pandémie.

A partir de mardi 22 décembre, les restaurants, les établissements culturels et sportifs ainsi que les lieux de loisirs devront fermer leurs portes.

Les magasins en revanche pourront rester ouverts, mais en limitant les capacités, a précisé la présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga.

Ces restrictions sont instaurées au moins jusqu'au 22 janvier.

Les restaurants seront fermés, avec des exceptions comme les cantines scolaires et d'entreprise et les restaurants d'hôtels.

Les établissements sportifs doivent aussi fermer leurs portes, mais il y aura des exceptions: les matchs d'équipes professionnelles peuvent être maintenus en l'absence de spectateurs.

Les lieux culturels seront aussi fermés mais les activités culturelles organisées en petits groupes restent possibles.

Ces mesures sont en-deçà de ce qu'avait préconisé le conseil scientifique.

Les stations de ski elles peuvent rester ouvertes mais devront instaurer les mêmes mesures restrictives concernant les restaurants et les magasins, outre les dispositifs pour s'assurer que les skieurs ne se massent pas pour accéder aux remontées mécaniques.

La décision de fermer ou non appartiendra à chaque canton.