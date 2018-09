Comment la Suède a vu le populisme monter en puissance

publié le 10/09/2018 à 09:06

Le populisme est désormais présent du nord au sud de l'Europe, chez les buveurs de bière comme chez les buveurs de vins, dans les pays riches comme dans les pays moins riches. Ce qui est frappant, c'est que le bouleversement de la vie politique affecte tous les pays, indépendamment de la croissance et du taux de chômage. La Suède a 6% de chômage, c'est bien moins que la moyenne européenne. L'Allemagne elle-même voit les populistes arriver, alors qu'elle n'a quasiment plus de chômage.



Dans ces deux pays, on invoque l'immigration, pour expliquer la poussée des extrêmes, à droite en particulier. C'est vrai que ces deux pays ont connu un boom de l'immigration, en 2015 notamment, en accueillant un nombre important d'étranger. En Suède comme en Allemagne, le flux a représenté entre 1 et 2% de la population sur cette seule année 2015, c'est considérable. C'est sans précédent depuis la guerre.

Mais ce sont deux pays où les étrangers s'intègrent relativement bien. En Allemagne, le taux de chômage des immigrés arrivés cette année-là baisse de 10 points par an ! Et En Suède c'est la même chose, grâce à une économie qui tourne bien. De ce point de vue, la situation n'a rien de comparable avec celle de l'Italie du Sud, elle aussi confrontée à une vague d'immigration importante.

L'immigration n'explique pas la montée des populismes

Elle joue à l'évidence. Elle déclenche une revendication identitaire qui trouve jour à s'exprimer dans ces votes. Mais l'immigration n'est pas à l'origine de tout. Le vote populiste est un vote de déclassé, et en cela, il a aussi des racines sociales et économiques, sinon géographiques.



En Suède, l'activité économique se concentre dans les 3 ou 4 grandes agglomérations, comme dans les autres pays du reste. Le vote pour les Démocrates Suédois, les extrémistes, émane des zones exclues des grands circuits de l'économie mondialisée. Il vient des régions désertées par les élites économiques et politiques.



Pendant la campagne électorale, la controverse sur l'état-providence, la "maison du peuple", qui est au cœur de l'identité suédoise, témoignait bien de la crainte d'une partie de la classe moyenne : les hôpitaux marchent moins bien qu'avant, l'éducation est moins performante qu'avant... Bon nombre de services publics ont été privatisés ou délégués au privé, donnant naissance à des controverses comme le coût de construction d’un gigantesque hôpital à Stockholm... Les perspectives pour les enfants de la classe moyenne ne sont plus les mêmes, si l'on ne naît pas dans le bon quartier.

La Suède, de moins en moins égalitaire ?

Paradoxalement, ce sont les menaces sur l'égalité à la suédoise qui ont stimulé le vote populiste. Le pays est quand même l'un des plus égalitaires au monde. Mais tout est relatif : il l'est moins qu'avant. Et cela inquiète les Suédois qui estiment ne pas avoir les chances, la formation, les connexions pour réussir.



Les immigrés sont un bouc émissaire qui servent à exprimer, de façon grimaçante, une revendication de classe. Et c'est une clé de lecture pour tous les scrutins récents. Il suffit, pour s'en convaincre, de regarder la carte des votes lors du Brexit, au Royaume-Uni. Ou celle de l'élection de Donald Trump. Ou celle de notre élection présidentielle. Ou encore les dernières législatives italiennes. Partout, le vote populiste est devenu la forme moderne de la lutte des classes.