et AFP

publié le 13/09/2018 à 04:43

Contrairement à la foudre, la chance peut frapper deux fois au même endroit. Un jeune Africain installé au Canada depuis deux ans est ainsi devenu multimillionnaire en remportant, à deux reprises et en seulement cinq mois, le gros lot à un jeu à gratter. "Je veux améliorer mon anglais (et) apprendre quelque chose d'utile, comme la charpenterie," a déclaré Melhig Melhig, 28 ans, à la Western Canada Lottery Corporation (WCLC), interrogé sur l'usage qu'il comptait faire de cet argent.



Originaire d'un pays d'Afrique de l'ouest qui n'a pas été précisé, le jeune homme est installé à Winnipeg (centre du Canada) depuis deux ans. En avril dernier, il achète un ticket à gratter et gagne 1,5 million de dollars (1 million d'euros).

Le mois dernier, la chance lui sourit une nouvelle fois : il gratte un ticket et empoche cette fois deux millions de dollars (1,3 million d'euros). Avec le premier gros lot, il avait acheté une maison pour sa femme et ses enfants. Le deuxième lui servira à se construire un avenir : il compte acheter un commerce et "aller à l'école".

Lors de son premier gain, le jeune homme avait une chance sur 900.000 de décrocher le gros lot, selon la WCLC. Lors du deuxième, il avait une chance sur 1,3 million. Quelles étaient ses chances de gagner deux fois le gros lot à cinq mois d'intervalles ? Incalculables, selon la WCLC, qui a tout de même procédé à une vérification. "Nous n'avons rien trouvé qui sorte de l'ordinaire et nous sommes heureux pour lui", a dit à l'AFP Andrea Marantz, porte-parole de la loterie de l'ouest canadien.