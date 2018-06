publié le 06/06/2018 à 09:03

Un joueur chanceux a gagné deux fois le pactole d’un million d’euros de My Million en 18 mois. Cet habitant de Haute-Savoie avait tout simplement une chance sur 16 billions, c'est-à-dire une chance sur 16 mille milliards, de l'emporter deux fois... Et ce, sans même choisir lui-même les numéros gagnants.



Le My Million, c'est le jeu complémentaire de l'Euromillions. À chaque grille remplie, un code est généré automatiquement par un ordinateur : 2 lettres et 7 chiffres qu'il a retrouvés écrits en gras en bas de son ticket le 11 novembre 2016 et le 18 mai dernier, jours où il a gagné un million d'euros à chaque fois.

Gagner deux fois dans un laps de temps si court. C'est une première dans l'histoire de la Fédération Française des Jeux, ce n'est jamais arrivé. D'autant plus qu'il a validé ses grilles dans le même bureau de tabac d'Evian. Il a confié à la Française des jeux qu'il espérait faire le coup du siècle en misant sur le dicton jamais deux sans trois.

Mais sur l'échelle de la chance il peut encore mieux faire, il y a 15 jours, un australien a remporté le pactole du loto deux fois la même semaine. On sera donc bien attentifs aux résultats de l'Euromillions de ce soir.