publié le 25/05/2018 à 23:03

Plus de trois millions d'Irlandais ont été appelés à voter et les bureaux de vote sont fermés depuis 21h pour un référendum historique dans le pays. Il concerne la libéralisation de l'avortement qui est interdit depuis 1983. Et il semble que le 'Oui' est la faveur du peuple irlandais.



Maurice Goldring, est écrivain et universitaire et spécialiste en études irlandaises. Il confirme cette évolution de la pensée irlandaise : "Elle a commencé il y a une dizaine d'années au moment des affaires de la pédophilie qui ont touché le clergé". Le premier ministre irlandais de l'époque avait alors déclaré que les lois civiles devaient aussi s'appliquer à l'Église. Cette dernière "est beaucoup moins influente en Irlande", confie Maurice Goldring.

"L'Europe a joué un rôle très important dans l'évolution de l'Irlande. Il y a une une pression pour que le pays se rapproche des autres pays en ce qui concerne les mœurs", déclare l'écrivain. Le pays est de moins en moins conservateur. La légalisation de l'avortement serait la suite logique après la légalisation du mariage homosexuel.